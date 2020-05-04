الحكومة الليبية تشكل لجنة لمراجعة عقود المشاريع المتعاقد على تنفيذها

أخبار ليبيا24

شكّلت الحكومة الليبية ببنغازي لجنة تتولى حصر ومراجعة وتدقيق جميع المشاريع المأذون بالتعاقد لتنفيذها بمقتضى قرارات صادرة عن مجلس الوزراء.

ويرأس اللجنة وزير الصناعة بالحكومة الليبية، منير عصر، وتتولى حصر ومراجعة وتدقيق جميع المشاريع المأذون بالتعاقد لتنفيذها بمقتضى قرارات صادرة عن مجلس الوزراء خلال الفترة من عام 2014 وحتى 30 أبريل 2020، على أن تصنف المشاريع حسب نسب إنجازها إلى (منتهية أو جارية أو متعثرة أو لم يباشر العمل بها) مع بيان وضعها المالي وما تم سداده من مستخلصاتها المالية.

ووفقًا للقرار الصادر عن رئيس الحكومة عبدالله الثني؛ فيتوجب على اللجنة تقديم تقريرها وتوصياتها لرئيس مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ استلام القرار، كما يتوجب على جميع الجهات ذات العلاقة الالتزام والتقيد بتقديم كافة البيانات والمعلومات الدقيقة والشاملة واللازمة لتمكين اللجنة من أداء مهامها على أكمل وجه.

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