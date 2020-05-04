طائرات تركية مسيرة تستهدف شاحنات وقود تحت حماية “جويلي”

استهدفت طائرات مسيرة تركية بالخطأ شاحنات وقود لمهربين تابعين للمليشياوي أسامة جويلي.

وأوضح اللواء مبروك الغزوي آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية في تصريحات صحفية أن غارات جوية تركية استهدفت بالخطأ 7 خزانات وقود تابعة لمهربين، خرجت من مصفاة الزاوية مرورا بالجبل إلى طريق (درج – القريات)، لافتا إلى أن الطيران التركي استهدفها ظنًا أنها تابعة للقوات المسلحة العربية الليبية.

وفي نفس السياق، أكد محمد قنونو المتحدث باسم ما تدعى “بركان الغضب”، أن سلاح الجو (الطيران المسير التركي) استهدف 7 شاحنات نقل وقود في القريات، زاعما أنها كانت في طريقها إلى ترهونة لإمداد من وصفها بميليشيات حفتر (الجيش الوطني الليبي)، مشددا على استمرار استهداف شاحنات نقل البضائع أو الوقود بهذه المنطقة.

جدير بالذكر أن المنطقة المذكورة تشهد عمليات تهريب برعاية عائلة القرج من المهربين في الزنتان، بحماية وتأمين أسامة جويلي.