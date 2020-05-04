صحة الوفاق ترسل شحنة طبية لبلدية الغريفة

أرسلت وزارة الصحة في حكومة الوفاق شحنة من المواد الطبية لبلدية الغريفة تشمل أدوية ومستلزمات وقاية للعناصر الطبية.

وتأتي هذه الشحنة في إطار تجهيز المستشفيات بكامل الأدوية ومعدات الوقاية بفيروس كورونا.

وشملت الشحنة على أدوية ومحاليل ومستلزمات وقاية للعناصر الطبية التي سيتم توزيعها وفق ما تحتاجه مستشفيات البلدية .

وكانت وزارة الصحة في حكومة الوفاق قد أرسلت في الفترة الماضية سيارات مجهزة لمراكز مكافحة الجائحة التي ستكون في خدمة البلدية ومركز جرمة للأمراض التنفسية ومركز العزل بالغريفة.

ويطمح العاملون في قطاع الصحة تقديم الدعم أكثر بعد وصول الأجهزة والمعدات الطبية، فما تزال مدن ومناطق وقرى الجنوب تنتظر الكثير من الاهتمام في جميع جوانب الحياة الخدمية

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