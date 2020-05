خاص ليبيا 24 .. التكبالي: هناك تهاون شديد في منع تدفق السلاح و الإرهابيين إلى ليبيا

أكد عضو مجلس النواب على التكبالي، الإثنين، أن عملية إيريني لم تظهر لنا حتى الآن أنها قادرة على منع تدفق السلاح التركي إلى ليبيا منعا حقيقياً.

وأوضح التكبالي في تصريح خاص لليبيا 24 أن الطائرات والسفن التركية لازالت تنقل السلاح الثقيل وتقوم بعمليات محظورة أمام أعين الجميع.

وأشار التكبالي إلى أن هذه المخالفات يرصدها حتى رجل الشارع البسيط، لافتاً إلى أن هناك تهاون شديد في منع تدفق السلاح و الإرهابيين إلى ليبيا.

