مستجدات كورونا في ليبيا.. حالة شفاء جديدة و136 عينة سالبة

أخبار ليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل حالة شفاء جديدة مصابة بفيروس كورونا وبذلك يصبح العدد الكلي للمتعافيين ف ليبيا 23 حالة.

وأفاد المركز الوطني، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع استلم يوم الإثنين عدد (136) عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وعقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوها جميعا من فيروس كورونا المستجد. وأوضح المركز أن من بين العينات السالبة حالة تماثلت للشفاء ليصبح العدد الكلي للمتعافيين 23 حالة.

وسجلت ليبيا حتى يوم الإثنين 63 حالة مصابة بفيروس كورونا من بينها 3 حالات وفاة و23 حالة شفاء 37 حالة نشطة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات بضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية ومواصلة الانخراط في التدابير الاحترازية لتجنب تسجيل حالات جديدة بكوفيد19.

وفي بنغازي شرعت اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة وباء كورونا بالحكومة الليبية منذ يوم الإثنين في عمليات المسح العشوائي داخل الأحياء السكنية للكشف عن فيروس كورونا المستجد، حيث قامت اللجنة بأعداد وتجهيز فرق متعددة للنزول إلا المناطق السكنية وسحب العينات العشوائية من المواطنين.

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