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دخول مواطني البريقة العائدين من مصر إلى حجر صحي في جامعة النجم الساطع

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

 البريقة-العنوان أكد مدير أمن البريقة العقيد إيهاب الكزة أنه تم استقبال المواطنين من سكان البلدية والذين كانوا عالقين في جمهورية مصر العربية. وتم تخصيص حافلات نقل رفقة سيارات الإسعاف والفرق الطبية وفرق الرصد لنقلهم وتسكينهم في جامعة النجم الساطع وذلك لإتمام عملية الحجر الصحي لهم.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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