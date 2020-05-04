دخول مواطني البريقة العائدين من مصر إلى حجر صحي في جامعة النجم الساطع

البريقة-العنوان أكد مدير أمن البريقة العقيد إيهاب الكزة أنه تم استقبال المواطنين من سكان البلدية والذين كانوا عالقين في جمهورية مصر العربية. وتم تخصيص حافلات نقل رفقة سيارات الإسعاف والفرق الطبية وفرق الرصد لنقلهم وتسكينهم في جامعة النجم الساطع وذلك لإتمام عملية الحجر الصحي لهم.
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صحيفة العنوان الليبية
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