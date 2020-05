العكروت: القواعد التركية والأمريكية تحمي نظام الحكم في قطر

قال محمد خليفة العكروت سفير ليبيا الأسبق

لدى سلطنة عمان والبحرين، اليوم الاثنين، إن نظام الحكم في قطر يتمتع بحماية متينة

من القواعد التركية والأمريكية.

وأضاف العكروت

في منشور عبر حسابه على موقع “فيسبوك” أنه لا يظن أن هناك خطرا على نظام

الحكم في قطر، لأنه محميٌ حمايةً متينة جداً، والقواعد التركية والامريكية ستحبط

أي محاولة لزعزعة النظام الحاكم، وذلك بحسب تعبيره.

وأوضح أن ما يجري هو مجرد محاولة يتم اخمادها بأسرع مما

يتوقع بعض المتابعين على حد قوله.

وجاء منشور العكروت تعليقا على الأنباء التي انتشرت على

مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا والتي تفيد بحدوث انقلاب عسكري في قطر، وسماع

انفجارات هناك.

