التليسي : فحصنا المواطنين العالقين مرتين قبل إدخالهم البلاد

أكد وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوفاق غير المعتمدة و رئيس اللجنة الرباعية لمتابعة العالقين بالخارج محمود التليسي، الإثنين، أن عمليات عودة العالقين بالخارج تمت بعد التأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

وأوضح التليسي في تصريحات صحفية، أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات للتأكد من خلو المواطنين العائدين من فيروس كورونا، حيث تم إجراء تحليل بي سي أر للتأكد من خلوهم من الفيروس مرتين مرة قبل الحجر الصحي ومرة بعد انتهاء فترة الحجر الصحي ب 14 يوما.

وأشار التليسي إلى أنه كان هناك تنسيق بين اللجنة وبين المركز الوطني لمكافحة الأمراض لتسهيل إجراءات عودة المواطنين العالقين بالخارج.

