النجار: الوضع الوبائي الليبي مطمئن

قال مدير عام المركز الوطني لمكافحة المراض بدر الدين بشير النجار، أن قرار عودة العالقين الليبيين بالخارج تأتي مراعاة ظروف الليبيين بالخارج، مشيرا إلى أن الوضع الوبائي الليبي مطمئن.

وأضاف النجار، أن المركز الوطني اتخذ كافة إجراءاته الفنية الصحية لعودة العالقين بالتشاور مع اللجنة العلمية الاستشارية واللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المركز الوطني قام بإعداد دليل إرشادي للأطقم الجوية بالتنسيق مع وزارة المواصلات لحماية الأطقم الجوية خلال رحلات العودة، وتوضيح لهم كيفية التعامل مع المواطنين، وكيفية التعامل مع الحقائب وعمليات تعقيم الطائرة.

وأكد النجار، أن من سيعود لليبيا هم من خضعوا للحجر الصحي وتحت رقابة مشددة من قبل القنصليات والسفارات التابعة لوزارة الخارجية، وعقب التأكد من سلبية نتائج عينتين أخذت من كل مواطن، واحدة قبل الحجر والأخرى بعد الحجر الصحي.