كافاليري: الحياة في ليبيا صعبة جدا على الليبيين وعلى اللاجئين

قال رئيس بعثة مفوضية اللاجئين في ليبيا، جان بول كافاليري، إن المفوضية تدرك أن الحياة اليومية في ليبيا صعبة للغاية على الليبيين، وأن الوضع ازداد صعوبة بسبب حظر التجول والقيود المفروضة على الحركة لمكافحة كوفيد19.

وأضاف كافاليري حسب ما ذكرت المفوضية على موقعها الرسمي أن صعوبة الحياة والأوضاع في ليبيا أثرت بشكل خاص على اللاجئين وطالبي اللجوء الذين لا يستطيعون الآن العثور على عمل وإعالة أنفسهم، موكدا أن شهر رمضان وقت مهم لإظهار التضامن في زمن يعاني فيه الناس بشدة لتغطية احتياجاتهم اليومية.

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