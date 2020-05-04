مدير أمن المرج يقرر فتح المحلات في هذه الأوقات

أصدر مدير أمن بلدية المرج العقيد وهبي الرخ، تعليمات للأجهزة الأمنية بالسماح بفتح جميع المحلات التجارية والحرفية.

وأوضح “الرخ” في قراره الصادر اليوم الإثنين، أن موعد الفتح سيكون من الساعة السابعة صباحا وحتى السادسة مساء إلى حين صدور تعليمات أخرى، واستثنى قرار الفتح صالات الأفراح والحلاقين والمطاعم والمقاهي.

يذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية، أعلنت في وقت سابق، عن صرف مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا المستجد للجنة الأزمة والطوارئ ببلدية المرج، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية المتبعة.

وقال رئيس قسم المخازن بالوزارة منير بوعامر، في تصريح صحفي، إن هذه المساعدات تأتي ضمن المتابعة المستمرة لوزير الشؤون الاجتماعية، والتي تضمنت مواد تنظيف وملابس وقائية للرش وأغطية ووسائد ومدافئ وخيما متنقلة.

وفي سياق متصل، أكد العقيد وهبي الرخ، أن المواد العينية ستكون عونا لهم في مقر الحجر الصحي ولعناصر مديرية أمن المرج، لضبط الأمن بالصورة الصحيحة.