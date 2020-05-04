اللجنة الرباعية تناقش الخطوات النهائية لعودة العالقين الليبيين بالخارج

عقدت اللجنة الرباعية المختصة بملف متابعة العالقين الليبيين بالخارج، مساء اليوم الاثنين، اجتماعا بمقر ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي في طرابلس، لمناقش خطوات إعادة العالقين إلى أرض الوطن.

ترأس الاجتماع رئيس اللجنة وكيل وزارة الخارجية الدكتور محمود التليسي، بحضور وكيل وزارة المواصلات هشام بوشكيوات ووكيل وزارة الداخلية عميد خالد مازن, ومدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الاستاذ الدكتور بدر الدين بشير النجار.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع ناقش «الخطوات النهائية قبل تسيير أولى رحلات إعادة المواطنين الليبيين العالقين بالخارج, من الناحية اللوجستية والفنية والصحية».

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ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ خطة إعادة المواطنين الليبيين العالقين بالخارج غد الثلاثاء، بالعالقين في تركيا وتونس وتتبعهم باقي الدول، بحسب ما أعلنه وكيل وزارة المواصلات في حكومة الوفاق هشام أبوشكيوات، أمس الأحد.

واعتمدت وزارة المواصلات بحكومة الوفاق مطار مصراتة الدولي لاستقبال الرحلات الوافدة التي تحمل الليبيين العالقين في الخارجين، مع استبعاد مطار معيتيقة الدولي من رحلات العودة بسبب «تكرار سقوط قذائف عليه وتضرر أجزاء كبيرة من البنية التحتية للمطار».

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