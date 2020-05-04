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أردوغان : سنواصل دعم حكومة الوفاق

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلن الرئيس التركي رجب أردوغان، الإثنين، أنه سيواصل دعم حكومة الوفاق غير المعتمدة بليبيا في صراعها مع حفتر.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • ديروا حل للطيران المسير وسيطروا على الجو
    It is amazing that the World is supporting terrorism by giving permission to Turkey to destroy Libya

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