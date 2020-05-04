أعلن الرئيس التركي رجب أردوغان، الإثنين، أنه سيواصل دعم حكومة الوفاق غير المعتمدة بليبيا في صراعها مع حفتر.
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أعلن الرئيس التركي رجب أردوغان، الإثنين، أنه سيواصل دعم حكومة الوفاق غير المعتمدة بليبيا في صراعها مع حفتر.
The post أردوغان : سنواصل دعم حكومة الوفاق appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
ديروا حل للطيران المسير وسيطروا على الجو
It is amazing that the World is supporting terrorism by giving permission to Turkey to destroy Libya
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