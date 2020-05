أردوغان : سنواصل دعم حكومة الوفاق

أعلن الرئيس التركي رجب أردوغان، الإثنين، أنه سيواصل دعم حكومة الوفاق غير المعتمدة بليبيا في صراعها مع حفتر.

