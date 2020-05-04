إدارة الشركة الوطنية لمشروعات التوزيع تدعو لاجتماع الجمعية العمومية

دعا رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لمشروعات التوزيع التابعة للهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية الدكتور صالح خطاب، إلى عقد اجتماع أعضاء الجمعية العمومية، وذلك لمناقشة حزمة من البنود .

جاء ذلك في كتاب وجهه خطاب إلى رئيس وأعضاء الجمعية للاجتماع لاستعراض عدد من البنود منها اعتماد النظام الأساسي للشركة المعدل، واستعراض ما تم إنجازه من إجراءات قانونية وإدارية، والهيكل التنظيمي واللوائح الداخلية لاعتمادها، وكذا استعراض الميزانية التقديرية للعام الحالي لاعتمادها، واستعراض شعار الشركة، وما يستجد من أعمال .

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وحدد الاجتماع في الـ12 من الشهر الجاري بمقر الشركة الليبية للكهرباء القابضة بمدينة بنغازي، على أن يؤجل إلى الثالث عشر في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع.

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