بلدية الغريفة تستلم شحنة أدوية ومستلزمات للوقاية من فيروس كورونا

تسلمت بلدية

الغريفة اليوم الاثنين، شحنة من المواد الطبية تشمل أدوية ومستلزمات وقاية للعناصر

الطبية.

وشملت الشحنة

التي أرسلتها وزارة الصحة في حكومة الوفاق غير المعتمدة أدوية ومحاليل ومستلزمات

وقاية للعناصر الطبية التي سيتم توزيعها وفق ما تحتاجه مستشفيات البلدية وذلك في

إطار تجهيز تلك المستشفيات بمعدات وأدوية للوقاية من فيروس كورونا.

