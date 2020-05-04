اخبار ليبيا الان

“رئيس مفوضية اللاجئين في ليبيا”: مكافحة كوفيد 19 وحظر التجول أثرا على حياة الليبيين

تم النشر منذُ 3 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال رئيس بعثة مفوضية اللاجئين في ليبيا، جان بول كافاليري، إن المفوضية تدرك أن الحياة اليومية في ليبيا صعبة للغاية على الليبيين، وأن الوضع ازداد صعوبة بسبب حظر التجول والقيود المفروضة على الحركة لمكافحة كوفيد19.

وأضاف كافاليري حسب ما ذكرت المفوضية على موقعها الرسمي أن صعوبة الحياة والأوضاع في ليبيا أثرت بشكل خاص على اللاجئين وطالبي اللجوء الذين لا يستطيعون الآن العثور على عمل وإعالة أنفسهم، موكدا أن شهر رمضان وقت مهم لإظهار التضامن في زمن يعاني فيه الناس بشدة لتغطية احتياجاتهم اليومية.

الوسوم

جان بول كافاليري حظر التجول رئيس بعثة مفوضية اللاجئين في ليبيا مكافحة كوفيد 19

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك