أعلن وكيل وزارة المواصلات في حكومة الوفاق

غير المعتدة هشام بوشكيوات، اليوم الاثنين، بدء رحلات عودة الليبيين العالقين في تركيا.

وبسحب ما نشر المركز الوطني لمكافحة

الأمراض فقد أوضح بوشكيوات أن أولى رحلات عودة العالقين الليبيين بالخارج ستبدأ من صباح الثلاثاء

عبر مطار مصراتة الدولي.

وأضاف أن أولى

رحلات العودة ستكون على تمام الساعة السابعة صباحا بواقع رحلتين , إحداها لشركة

الخطوط الليبية والأخرى لشركة الخطوط الأفريقية, بواقع 340 مواطنا ليبيا.

وبين أن عمليات نقل المواطنين من تركيا إلى ليبيا

ستستغرق 5 ايام, وسيليها فورا إعادة الليبيين العالقين بتونس ومن ثم من جمهورية

مصر العربية، مشيرا إلى أن هذه هي الألية التي ستتبع

مع باقي العالقين في المغرب ودول الاتحاد الأوروبي, وبعد التنسيق مع وزارة

الخاريجة والتأكد من سلامتهم الصحية واجتيازهم فترة الحجر الصحي.

The post بوشكيوات: 340 ليبي يصلون من تركيا عبر مطار مصراتة خلال 5 أيام appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24