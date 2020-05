افتتاح قسم العناية الفائقة بمركز العزل الصحي في سبها

شهدت مدينة سبها اليوم الاثنين افتتتاح قسم العناية الفائقة بمركز العزل الصحي ضمن الإجراءات المتبعة لمواجهة وباء

كورونا.

وتصل السعة

السريرية للقسم إلى 60 سريرا مزودة بأجهزة شفط وأجهزة تنفس صناعي منها 10 أسرة

عناية فائقة.

والتحق بالمركز

50 متطوعا للعمل بالمركز بقسمي الإيواء والعناية الفائقة إضافة الى إشراف مباشر من

خبراء تابعين لمنظمة الصحة العالمية ليكون وفقا للمواصفات العالمية المعمول بها.

ومن جهتها أكدت مندوبة منظمة الصحة العالمية سبها “راضية الجداوي”

أنه قد تم الانتهاء بالكامل من تجهيز مركز العزل الطبي في مدينة سبها الذي اختير

له القسم الداخلي للبنات والتابع لجامعة سبها بالمدينة.

وأشارت الجداوي

في تصريح صحفي إلى أن المركز قد تم تجهيزه حسب مواصفات منظمة الصحة العالمية، حيث

تم أخذ كل الاعتبارات التي من شأنها حماية الأطقم الطبية وعزل المرضى، إضافة إلى

العمل على تجهيز سكن للأطباء داخل المركز ليتم عزلهم مع المرضى والمصابين إذا كانت

هناك حالات.

