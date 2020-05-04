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أردوغان: سنواصل دعمنا لـ”الحكومة الشرعية” في ليبيا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تطرق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الأزمة الليبية التي يعمقها نظامه السياسي بدعمه للإرهاب، وذلك خلال مؤتمر صحفي مخصص للحديث عن وضع كورونا في بلاده.

ورغم ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في تركيا، إلا أن أردوغان أكد أن حكومته تتجه إلى تخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية بشكل تدريجي.

وخلال المؤتمر اليوم الاثنين، ادعى أردوغان قائلا: “سنحصل على أخبار سارة من ليبيا قريبا”، مضيفا: “عازمون على تحويل المنطقة مجددا إلى واحة سلام عبر مواصلة دعمنا للحكومة الشرعية بليبيا” على حد زعمه.

وتمثل تصريحات أردوغان تحديا للمجتمع الدولي الذي دعا إلى التهدئة وإعلان هدنة إنسانية في ليبيا في شهر رمضان المبارك، لإفساح المجال للسلطات الصحية من أجل مواجهة كورونا.

وتواصل حكومة أردوغان دعمها لفائز السراج بدعم مليشياته بالأسلحة والعتاد العسكري في خرق لقرار مجلس الأمن بحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا، إضافة إلى تزويد صفوف مليشياته بالمرتزقة السوريين الموالين لتركيا.

الوسوم

أردوغان الجيش الليبي الوفاق فائز السراج

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • كله كلامه اكاذيب ﻻيصدقها حتى طفل صغير فكل من دعمهم اردوغان هلكوا وشردوا انظروا الى سوريا مئات الالاف يعيشون فى الخيام على الحدود التركية وملايين مشردين بتركيا وعدهم اردوغان من قبل بواحة السلام فى سوريا واخرين من الدواعش فى معتقلات الهول وفى مصر والسودان الخوان فى السجون غير من دخلوا القبور على يديه ولا احد يصدق هذا الدجال الذى اصبح مسخرة فى انقرة ومهبول فى اسطنبول وبالامس قال زعيم المعارضة ان اردوغان فى طريقه للسقوط وهى بشرة سارة نعم .قريبا سنتلقى اخبار سارة من تركيا بخروج الشعب التركى فى ثورة جياع تسحلك فى الشارع ربنا كبير من كان يتصور ان الكورونا تقتل البغل حمد امير قطر السابق الذى شارك فى تدمير ليبيا اما وعود اردوغان فكلها فشنك ففى سوريا وعد باسقاط الاسد ووعد باستعادة اداب وطلع كذاب وفى مصر وعد بعودة مرسى للقصر فعاد للقبر وحبس المرشد سبع سنوات وفى السودان دخل البشير الحقير السجن ولم ينفعه الكل يعرف ان الاسطى اردوغان غبى وكذاب لدرجة انه زور شهادة جامعية وضع فيها تاريخ تخرجه قبل تاريخ انشاء الكلية !!!!

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  • باهى اى شرعية ياميبون لحكومة رفضها مجلس النواب وسقطت منذ عامين بنص الاتفاق السياسى والقرار للمجلس الرئاسى يجب ان يكون بالتوافق بين جميع الاعضاء ولا يحق للسراج منفردا توقيع اى اتفاق ولابد من موافقة مجلس النواب المعترف به عالميا وراينا بالامش الصديق الكبير يرفض قرار السراج ويقول له ليس من حقك التوقيع منفردا لابد من موافقة المجلس الرئاسى وهذا مستحيل طبعا لانسحاب اربعة منه والسراج باعتراف حتى القنوات التى تبث من تركيا فاسد ويستحق السجن قال هذا محمود عبدالعزيز فى قناة التناصح فى تركيا عندك اما اذا كنت تحترم الشرعية الدولية كما تزعم فاسحب قواتك من سوريا ولا تدعم متمردين على الحكومة الشرعية لبشار ياحمار وكذلك احترم الشرعية الدولية فى قبرص وانت تدعم خارجين عنها فى شمال قبرص عرف انك كذاب اشر وبادلة قطعية

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