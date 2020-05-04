أردوغان: سنواصل دعمنا لـ”الحكومة الشرعية” في ليبيا

تطرق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الأزمة الليبية التي يعمقها نظامه السياسي بدعمه للإرهاب، وذلك خلال مؤتمر صحفي مخصص للحديث عن وضع كورونا في بلاده.

ورغم ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في تركيا، إلا أن أردوغان أكد أن حكومته تتجه إلى تخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية بشكل تدريجي.

وخلال المؤتمر اليوم الاثنين، ادعى أردوغان قائلا: “سنحصل على أخبار سارة من ليبيا قريبا”، مضيفا: “عازمون على تحويل المنطقة مجددا إلى واحة سلام عبر مواصلة دعمنا للحكومة الشرعية بليبيا” على حد زعمه.

وتمثل تصريحات أردوغان تحديا للمجتمع الدولي الذي دعا إلى التهدئة وإعلان هدنة إنسانية في ليبيا في شهر رمضان المبارك، لإفساح المجال للسلطات الصحية من أجل مواجهة كورونا.

وتواصل حكومة أردوغان دعمها لفائز السراج بدعم مليشياته بالأسلحة والعتاد العسكري في خرق لقرار مجلس الأمن بحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا، إضافة إلى تزويد صفوف مليشياته بالمرتزقة السوريين الموالين لتركيا.