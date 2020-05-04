أولى رحلات إعادة العالقين من إسطنبول تبدأ غدا والتليسي يؤكد خلوهم من فيروس كورونا

أكد رئيس اللجنة الرباعية لمتابعة العالقين بالخارج وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بحكومة الوفاق الوطني، الدكتور محمود التليسي، الحصول على إذن بالشروع في الترتيبات النهائية لإعادة المواطنين الليبيين العالقين بالخارج إلى أرض الوطن بعد وضع برنامج خاص للعودة، منوها إلى أن أولى رحلات العودة ستبدأ غدا الثلاثاء من أسطنبول حيث سيجري إعادة أول مجموعة من العالقين على متن طائرتين إلى مطار مصراتة الدولي.

وأضاف التليسي في تصريح مصور نشره المركز الوطني لمكافحة الأمراض على «فيسبوك» و«يوتيوب» أن عمليات العودة ستجري «لكل العالقين الذين تم إجراء الحجر الطبي الكامل لهم وخضوعهم إلى اختبارات حتى يتم التأكد من سلامتهم بنسبة عالية جدا»، موضحا أن برنامج الحجر الصحي «الذي تم للعالقين في السابق بكل المناطق التي منحت الإذن مناطق معينة أعطينا الإذن بإجراء الحجر تحت متبعة فريق طبي ومتابعة مباشرة من قبل القنصليات والسفارات والآن وصلنا إلى المرحلة النهائية لبعد عملية إنهاء الحجر المتمثلة في رجوعهم إلى أرض الوطن».

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وذكر التليسي أن هذه العملية استغرقت وقتا وكانت في البداية عملية تسكين وحل إشكالية العالقين وبعدها وضع برنامج الحجر وفق أعلى ترتيبات تنصح بها منظمة الصحة العالمية واللجنة العلمية المشكلة من رئيس المجلس الرئاسي»، تتلخص هذه الترتيبات في «إجراء تحليل PCR في بداية الحجر الكامل الذي استمر 14 يوما في غرفة فندقية يمنع فيها خروج الشخص وتقديم خدمات بالكامل له داخل الحجرة وبعد الانتهاء من الحجر نقوم بالتحليل مرة أخرى باستخدام الـPCR وفي حالة ثبوت نتائج سلبية يعتبر الشخص خالي من المرض ويعتبر جاهز لإرجاعه إلى أرض الوطن».

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