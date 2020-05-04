“اللجنة الطبية لمكافحة كورونا” تتسلم ملابس خاصة بالأطباء من معهد ابن خلدون للمهن الشاملة

تسلمت رئيسة اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء “كورونا” الدكتور فتحية العريبي، اليوم الإثنين، عددًا من ملابس الأطباء “سكراب”، مقدمة من معهد ابن خلدون للمهن الشاملة.

وقال عضو الفريق الطبي للتوعية والوقاية من فيروس كورونا طبيبة أمل الجملي: “وردتني فكرة تصميم وحياكة الزي الخاص بالأطباء ”سكراب” و”PPE”، منذ انتشار الوباء في البلدان المجاورة، وملاحظة النقص عالميًا في أزياء الأطباء”.

وتابعت “الجملي”: “كان الهدف الرئيسي؛ هو مساندة الأطقم الطبية وتحفيز الإنتاج المحلي ودعمه، وهذا دفعني للتواصل مع الفريق الطبي وعرض الفكرة وعينة التصميم عليهم” .

وأضافت، “لاقت الفكرة استحسان رئيس الفريق سعدة بوليفة، وباقي الأعضاء، وبناء عليه باشرنا في تجهيز عدد 200 قطعة من الزي مخصصة لبرج الأمل بمركز بنغازي الطبي، وذلك بالتعاون المُباشر مع رئيس الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، ومعهد ابن خلدون للمهن الشاملة”.

وأكدت أن لمهندسي المعهد دورًا كبيرًا في تجهيز قسم التصميم بكامل معداته، مما مكننا من الانطلاق في العمل بكل أريحية، حيث قمت بتوفير أقمشة تطابق المواصفات الطبية، مشيرة إلى أن العمل داخل قسم التصميم بالمعهد، مستمر إلى حين انقضاء الأزمة والاطمئنان على الوضع الصحي لسكان مدينة بنغازي وضواحيها.

حضر مراسم التسليم والاستلام، نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية الدكتور أحمد الأوجلي، والمتحدث باسم اللجنة الدكتور أحمد الحاسي، ورئيس الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني الدكتور توفيق المنفي .

كما حضر المراسم، مدير إدارة المعاهد الفنية المتوسطة بالهيئة الدكتور أحمد اسويسي، ومدير معهد ابن خلدون للمهن الشاملة كمال إسماعيل، ومدير مكتب الجودة بمركز بنغازي الطبي الدكتور عياد العبيدي، ورئيس الفريق الطبي للوقاية والتوعية الدكتور سعدة بوليفة .