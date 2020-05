أكد رئيس بعثة مفوضية اللاجئين في ليبيا، جان بول كافاليري، الإثنين، إن الوضع في ليبيا ازداد صعوبة بسبب حظر التجول والقيود المفروضة على الحركة لمكافحة فيروس كورونا.

وأوضح كافاليري في تصريحات صحفية، أن اللاجئين وطالبي اللجوء تأثروا بسبب الحياة الصعبة في ليبيا، مشيرا إلى أن شهر رمضان وقت مهم لإظهار التضامن لتغطية احتياجاتهم اليومية.

