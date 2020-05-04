شط الحرية يحصد مليون مشاهدة على يوتيوب في أول 10 حلقات

ليبيا – حصد الموسم الثاني من مسلسل شط الحرية في أول 10 حلقات منه أكثر من مليون مشاهدة عبر حساب قناة 218 على يوتيوب .

ولاقى المسلسل الذي تبثه يوميًا قناة 218 وهو من تأليف فتحي القابسي والفنان سليمان اللويطي في وخالد ابريك وعبدالهادي بوخريم قبولًا واسعًا في ليبيا ماجعله في مقدمة أعمال هذه السنة .

ورغم بساطة هذاالعمل الكوميدي وتواضع إمكانيات القائمين عليه من الناحية الفنية البصرية والصوتية حيث تم تصويره على مايبدوا بكاميرات عادية وكاميرا ” درون ” واحدة مسيرة إلا أن الأداء العفوي للممثلين بعيدًا عن التصنع والصراخ والتهريج كان مفتاح نجاحه .

ويحكي العمل قصة أناس بسطاء يعيشون في البادية بعيدًا عن صخب المدينة أما نجعهم المصغر فيحاكي المجتمع الكبير بإسقاطاتسياسية مركزة لعل أبرزها كان حتى الآن حلقة الزي الشعبي التي رفض فيها أهل النجع الإنسلاخ منه بما يتلائم مع إجتماعات الأممالمتحدة .

وكذلك الحلقة التي حاكت الصراع على السلطة عندما غاب كبير النجع فتصارعوا من بعده على من يدير شؤون النجع الصغير في إسقاطيحاكي هموم ومشاكل المجتمع الكبير .

ووفق ما أحصته صحيفة المرصد ، فقد تجاوز عدد المشاهدات حتى الآن في أول عشرة حلقات عدد 1 مليون و 147 ألف مشاهد وفق إحصاءات المشاهدة التي يقدمها يوتيوب تحت كل حلقة من الحلقات التي حصدت واحدة منها لوحدها ربع مليون مشاهدة وهو رقم متميز بالنظر لسوء خدمات الإنترنت والكهرباء في ليبيا .

المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية