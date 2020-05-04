سلطنة المسماري: اجتماع مثمر بين عقيلة صالح وعدد من النواب لحل الأزمة الليبية

عقد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اجتماعا بعدد من النواب لمناقشة سبل حل الأزمة الليبية، خاصة في ظل المبادرة السياسية والتفويض الشعبي للقوات المسلحة لإدارة البلاد.

بدورها، أشادت عضو مجلس النواب سلطنة المسماري بالاجتماع الذي عقد أمس الأحد، ووصفته بالمثمر.

وأوضحت “المسماري” في تدوينة على صفحتها بموقع “فيسبوك” أن الاجتماع نوقش خلاله المبادرة السياسية والخيارات المطروحة في إطار حلحلة الأزمة التي تمر بها البلاد.

جدير بالذكر أن رئيس مجلس النواب نفى في وقت سابق وجود خلاف بين البرلمان والقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، مؤكدا أن علاقته بالمشير خليفة حفتر تجاوزت في متانتها حتى العلاقة الوظيفية.

وقال صالح في حوار صحفي أول من أمس السبت، إنه تلقى تقارير بشأن محاولة صفحات تديرها المليشيات وقنوات ومنصات رخيصة تابعة للإخوان المسلمين وبقايا الجماعة الليبية المقاتلة أو النفعيين الموالين للسراج وحكومته غير الدستورية، الاستثمار في هذا الموضوع.

ونبّه رئيس مجلس النواب إلى أن العصابات بمختلف أنواعها هي من تحرم كل الليبيين من مواردهم، مشددا على أن مبادرته السياسية تهدف لإزالة الراعي لهذا، ممثلًا في الرئاسي غير الدستوري، بالتوازي مع جهود القوات المسلحة عبر اقتلاع وتأديب تلك المليشيات المسيطرة على طرابلس، ومن يقف خلفها في الداخل والخارج.