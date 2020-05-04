مواصلات الوفاق تعتمد مطار مصراته لعودة المواطنين العالقين بالخارج

ليبيا – في إطار متابعة عمل اللجنة المكلفة بتنظيم عودة المواطنين العالقين بالخارج عقد اجتماع موسع برئاسة هشام ابوشكيوات وكيل وزارة مواصلات الوفاق لشؤون الطيران والنقل الجوي أمس الأحد.

الإجتماع ناقش وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة الخطوات الاحترازية التي اتخذتها اللجنة لضمان سلامة الاطقم الجوية وسلامة عودة المواطنين العالقين بالخارج الى ارض الوطن.

وتم خلال الاجتماع اعتماد مطار مصراته الدولي لقبول الرحلات الوافدة واستبعاد مطار معيتيقة الدولي من رحلات العودة لتكرار سقوط القذائف عليه وتضرر أجزاء كبيرة من البنية التحتية بالمطار حسب زعمه دون أن يشير بأن مطار معيتيقة قاعدة للطائرات المسيرة التركية.

وإتفق المجتمعون على توزيع بعض المطبوعات كدليل للإرشادات للأطقم الجوية التي توضح كيفية التعامل مع هذه الرحلات بحيث ضمان سلامة التشغيل ونقل المواطنين العالقين بالخارج بدون اي مشاكل والتركيز في هذه المرحلة بالمواطنين العالقين بتركيا ثم تونس وباقي الدول يتم متابعتها لكل من أنهى فترة الحجر الصحي بسلامة وأجرى الاختبارات اللازمة .

يشار إلى أن الاجتماع عقد بحضور بحضور بدر الدين النجار رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الأمراض ومندوب عن وزارة الصحة وعدد من مندوبي شركات النقل الجوي ومصلحة المطارات ومصلحة الطيران المدني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية