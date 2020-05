نشطاء التواصل الاجتماعي يتناولون خبر محاولة الانقلاب في قطر

أفاد نشطاء على

مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين بسماع أصوات إطلاق رصاص حي وانفجارات وتحليق مروحيات في العاصمة الدوحة

والمنطقة الممتدة حتى مدينة الوكرة الواقعة على الساحل الشرقي الجنوبي لقطر.

ورجح النشطاء أن

يكون هناك انقلابا يقوده حمد بن جاسم رئيس الوزراء الأسبق ضد تميم بن حمد، بسبب

إصدار الأخير أوامر بالتحقيق مع شركة حمد بن جاسم بعد انهيار مستشفى ميداني في

الدوحة لعلاج مصابي فيروس كورونا ، خلال اليومين الماضيين، فيما تحدث آخرون عن أن

أصوات الانفجارات والرصاص الحي تعود للقوات التركية الموجودة في قطر دون تحديد سبب

لذلك.

وقال الرياضي

القطري المقرب من نظام الحكم هناك راكان الهاجري، إن سبب الأحداث الجارية في قطر

يعود إلى التحقيق الذي أمر به تميم بن حمد مع الشركة المملوكة لرئيس الوزراء

السابق حمد بن جاسم بعد انهيار مستشفى في الدوحة.

وأكد

“الهاجري” في تغريدة بحساسبه الرسمي على توتير اليوم الاثنين أنه

“بعد ما أمر الأمير تميم بإحالة شركة حمد بن جاسم للتحقيق للشيخ حمد حاول

الأخير القيام بانقلاب انطلاقا من مدينة الوكرة.

من جانبه قال

المحلل السياسي خالد الزعتر، في تغريدة له على تويتر اليوم الاثنين إنه “بسبب

السماح للجنود الأتراك بالتجول في شوارع قطر مدججين بالسلاح، أهالي قطر يعيشون على

” كف عفريت”.

وتصدر هاشتاج

الوكرة موقع تويتر في قطر بعد تداول أنباء عن الانقلاب في قطر، وسماع دوي إطلاق

نار وانفجارات وتحليق طائرات حربية في أجواء البلاد، بينما استحوذت الأحداث

المتلاحقة في قطر على اهتمام نشطاء تويتر في السعودية وتصدر هاشتاج انقلاب في قطر

مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.

فيما ذهب طارق

الخطاب الناشط في المجتمع المدني إلى أبعد من ذلك حيث أكد في تغريدة على تويتر أن

“مصادر مطلعة صرحت بأن الاشتباكات مستمرة في الوكرة والمعلومات تتحدث عن

اتساع رقعة الاشتباكات وعمليات كر وفر ولم يعرف الى الآن الأسباب ومصادر النيران .

من جانبه قال

الكاتب السعودي إبراهيم السليمان في تغريدة على تويتر معلقا على تلك الأنباء

“بعيدًا عن مقاطع الفيديو لكن لا يمكن إنكار حالة الارتباك التي عمت تغريدات

كثير من القطريين وهو ما يؤكد وقوع حدث جسيم”.

وامتد الأمر إلى

النشطاء الأتراك الذي تحدثوا بوضوح عن وجود انقلاب في قطر، وقال ناشط تركي يدعى

آدم كيليشت إن “محاولة انقلاب تجري في قطر”.

ولم يصدر أي

بيان رسمي من أي جهة رسمية قطرية حول تلك الأنباء إلى الآن.

The post نشطاء التواصل الاجتماعي يتناولون خبر محاولة الانقلاب في قطر appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24