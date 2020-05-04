حزب تونسي: تحركات الغنوشي تؤكد محاولات تحويل تونس إلى قاعدة للتدخل الخارجي في ليبيا

أعلنت كتلة الحزب الدستوري الحر في البرلمان التونسي، رفضها التدخل الخارجي في ليبيا، ومناهضتها لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي هدف إلى تسهيل تنفيذ هذا التدخل.

وهاجمت الكتلة البرلمانية رئيس البرلمان التونسي، رئيس حزب النهضة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في تونس، راشد الغنوشي، بسبب علاقاته المريبة مع الحلف التركي القطري الداعم للمجموعات المسلحة في ليبيا.

وأوضحت كتلة “الدستوري الحر” أن الغنوشي يقوم بتحركات غامضة مخالفة للقوانين وللأعراف الدبلوماسية التي يقوم بها الغنوشي من خلال عقد اجتماعات مغلقة وغير معلنة في فترة سابقة مع رئيس تركيا، الذي قرر برلمان بلاده التدخل العسكري في ليبيا، وإجراء اتصالات هاتفية معه يتم الإعلان عنها من قبل الطرف الأجنبي فقط.

وأوضحت الكتلة في بيانها أن الغنوشي يحاول تمرير اتفاقيات اقتصادية مع تركيا وقطر تحمل في طياتها رغبة توسعية لا لبس فيها، واعتداءً على السيّادة الوطنية في فترة غياب النواب عن المجلس نظرا لأزمة الكورونا.

وأكد الحزب أن هذه التحركات تبعث الريبة والشك، وتؤكد المخاوف من وجود إرادة خفية لدى بعض التنظيمات لتحويل التراب التونسي إلى قاعدة لوجستية تسهل عمليات التدخل الخارجي في ليبيا.