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القايد: نحاصر ترهونة ونقطع عليها الإمدادات بشكل كامل حتى يتم اقتحامها بعد إستنزافها

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في المنطقة الوسطى التابعة للرئاسي ناصر القايد إنه بعد الهدوء الذي ساد بعض المحاور في بداية شهر رمضان ينطلق مسلحي الوفاق من جديد في الكثير من المحاور لاستنزاف من وصفهم بـ”العدو” (القوات المسلحة الليبية) باستعمال المدفعية وقاعدة الوطية المرصودة من قبل ما وصفه بـ”السلاح الجوي” (الطيران المسير التركي) لإستهداف أي تحركات داخلها على الفور.

القايد أشار خلال برنامج” حصاد النهار” الذي يذاع على قناة “ليبيا لأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الإستهداف سيبقى مستمر على قاعدة الوطية طالما هناك من يتحرك داخلها، معتبراً أن هذه القاعدة أصبحت خارج الخدمة بالنسبة لمن وصفهم بـ”قوات حفتر”.

وبيّن أن أغلب المحاور حالياً تستعمل المدفعية وتستنزف من وصفهم بـ”العدو” بشكل كبير وتسجل إصابات وصفها بـ”الدقيقة” سواء من الهاون أو المدفعية الثقيلة، لافتاً إلى أنه للآن لا زالت كل المحاور محاصرة من ناحية الإمدادات مما سيحقق في الأيام القادمة نجاح كبير لمسلحي الوفاق حسب تعبيره.

وقال :” يتم الآن استهداف أي شيء يتحرك يعتقد أنه يقدم أي إمدادات للمليشيات داخل ترهونة وبذلك يتم حصارها حتى يتم استنزافها نظراً لحساسية موقف المدنية لأن فيها ناس ومدنيين سكان ليس من السهل القيام بعمليات عسكرية ثقيلة داخلها ولهذا الآن تحاصر ويقطع الأمداد بشكل كامل لاستنزافها وأعتقد أن الامر أفضل الحلول وقد تضطر القوات لاقتحامها ولكن هذا يبقى في ضمن الخطط العسكرية الموضوعة و نتمنى ان تستسلم المدينة بهذا الشكل دون وقوع اضرار داخلها” حسب قوله.

وأكد في ختام حديثه على أنه سيستمر قطع الإمدادات في كل المحاور الأيام المقبلة وسيكون هناك تقدمات كبيرة وعمليات نوعية جديدة لمسلحي الوفاق تم إعدادها للأسابيع المقبلة حسب قوله.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • عشم ابليس فى الجنة فالمرتزقة اعدادهم محدودة ويمكن استنزافهم والقضاء عليهم اما الجيش الوطنى المدعوم من الشعب والقبائل ولا ينفذ اما ترهونة يابن الميبونة فارض جهاد ومقبرة لكم ومفتاح النصر ان شاء الله وتذكروا ايها المجرم عندما قلتم سنسيطر على الجفرة وقصفتم طائرة شاحنة بها فكانت بداية قصف مصراته وتحرير سرت بعدها فماذا بعد الاعتداء على ترهونة سوى تقدم الجيش الوطنى من ابوقرين وتحرير مصراته الوصول الى ترهونة بدليل ما راه باشاغا وسيالة من طائرات رافال فى سماء مصراته وطرابلس وفى الوقت المناسب ستجد اعصار قادم من الشرق مسافة السكة قصيرة يدفنكم فى الصحراء بااغبياء فالامن القومى العربى خط احمر

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  • اللهم أجعل هجومكم مليشياتكم الارهابيه علي ترهونه عام 2020 كهجوم مليشيات رمضان السويحلي الارهابيه علي بني وليد فتنتصر ترهونه ومليشيات الي العار والزوال وتعلن الاستسلام في ترهون وتطلب العفو من ترهونه ففي ماضي رجال ليبيا عمر المختار ورمضان السويحلي فلاول كتب اسمه في قائمه المجد والشرف بحروف من ذهب وهاهو يخلده التاريخ في العلياء والثاني وصم أسمه في مستنقع عار والشنار وهاهو يلعنه التاريخ صباح مساء والطامه الكبري فيكم من علي مناوله صار وسينال العار

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  • ميبون وغبى فاى جيش فى الدنيا يعتمد على طرق متعددة للامداد عبر الدروب الصحراوية واذا كان قصف كام سيارة مدنية تنقل الغذاء والوقود الى مدينة عملا بطوليا فما اسهل ان تقوم الطائرات المقاتلة بدك السيارات على طريق مصراته طرابلس وهو طريق طويل لايمكن تغطية بالدفاع الجوى اصلا وفى الوقت المناسب ستجد ان كل من يحاول التقدم لترهونة سيسحق بطيران كثيف سترونه وقتها جرب وانت تشوف ياخروف فالحرب خدعة

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  • الله لا تلحقق يا ميبون يا قايد يا خامر يا فاسد امشى كانك راجل حاصر إسرائيل واستنزف إمكانياتها بدلا من محاصرة اسيادك في ترهونة يا عميل الإخوان الفاسدين والله كلامك هذا ما يصدر إلا من شخص ميبون تفوه عليك يا بغل .

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