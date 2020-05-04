القايد: نحاصر ترهونة ونقطع عليها الإمدادات بشكل كامل حتى يتم اقتحامها بعد إستنزافها

ليبيا – قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في المنطقة الوسطى التابعة للرئاسي ناصر القايد إنه بعد الهدوء الذي ساد بعض المحاور في بداية شهر رمضان ينطلق مسلحي الوفاق من جديد في الكثير من المحاور لاستنزاف من وصفهم بـ”العدو” (القوات المسلحة الليبية) باستعمال المدفعية وقاعدة الوطية المرصودة من قبل ما وصفه بـ”السلاح الجوي” (الطيران المسير التركي) لإستهداف أي تحركات داخلها على الفور.

القايد أشار خلال برنامج” حصاد النهار” الذي يذاع على قناة “ليبيا لأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الإستهداف سيبقى مستمر على قاعدة الوطية طالما هناك من يتحرك داخلها، معتبراً أن هذه القاعدة أصبحت خارج الخدمة بالنسبة لمن وصفهم بـ”قوات حفتر”.

وبيّن أن أغلب المحاور حالياً تستعمل المدفعية وتستنزف من وصفهم بـ”العدو” بشكل كبير وتسجل إصابات وصفها بـ”الدقيقة” سواء من الهاون أو المدفعية الثقيلة، لافتاً إلى أنه للآن لا زالت كل المحاور محاصرة من ناحية الإمدادات مما سيحقق في الأيام القادمة نجاح كبير لمسلحي الوفاق حسب تعبيره.

وقال :” يتم الآن استهداف أي شيء يتحرك يعتقد أنه يقدم أي إمدادات للمليشيات داخل ترهونة وبذلك يتم حصارها حتى يتم استنزافها نظراً لحساسية موقف المدنية لأن فيها ناس ومدنيين سكان ليس من السهل القيام بعمليات عسكرية ثقيلة داخلها ولهذا الآن تحاصر ويقطع الأمداد بشكل كامل لاستنزافها وأعتقد أن الامر أفضل الحلول وقد تضطر القوات لاقتحامها ولكن هذا يبقى في ضمن الخطط العسكرية الموضوعة و نتمنى ان تستسلم المدينة بهذا الشكل دون وقوع اضرار داخلها” حسب قوله.

وأكد في ختام حديثه على أنه سيستمر قطع الإمدادات في كل المحاور الأيام المقبلة وسيكون هناك تقدمات كبيرة وعمليات نوعية جديدة لمسلحي الوفاق تم إعدادها للأسابيع المقبلة حسب قوله.

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