إرسال 9 عينات لحالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا ببني وليد للمركز الوطني بطرابلس

قال الناطق باسم لجنة الأزمة لمجابهة فيروس كورونا المستجد في بني وليد، محمد صالح لـ«بوابة الوسط» إن فريق الرصد باللجنة أرسل 9 عينات لحالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالعاصمة طرابلس لتحليلها.

وذكر صالح، اليوم الأحد، أن نتائج جميع الحالات السابقة التي جرى الاشتباه فيها «كانت سالبة»، مؤكدا أنه «لا توجد أي حالة إصابة بمدينة بني وليد حتى يومنا هذا».

وأضاف صالح أن لجنة الأزمة تعاني من نقص المعدات والأجهزة للوقاية من الإصابة بالفيروس، مطالبا الجهات المسؤولة بضرورة دعم لجنة الأزمة ببلديه بني وليد.

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