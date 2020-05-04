«صنع الله» يعيد تشكيل لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الإثنين، إنها أقامت مراسم التسليم والاستلام بين لجان إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، يوم الأحد 3 مايو بمقر المؤسسة بطرابلس وعبر الدوائر المغلقة من مدينة بنغازي، وذلك بناء على قرار الجمعية العمومية رقم “50” لسنة 2020، على حد تعبيرها.

وبحسب البيان الصادر عن مؤسسة النفط، فإن رئيس لجنة الإدارة السابـق عماد بن كورة، هنأ إبراهيم أبو بريدعة، متمنياً له ولزملائه التوفيـق في مهمتهم، مثنيا على مجهودات العاملين بالشركة وتحليهم بروح الفريق وسعيهم الدائم الى خدمة الوطن والمواطن، على حد تعبير البيان.

وقال إبراهيم أبو بريدعة، رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، إن الشركة قد مرت بالعديد من التحديات ولكنها اجتازتها بالهمّة العالية والوطنية التي يتحلى بها العاملين بشركة البريقة بمختلف مواقعها في كافة انحاء البلاد، مؤكداً حرصه على استمرار العمل الدؤوب، والمضي قُدُماً للنهوض بالشركة وتطوير عملياتها.

وأشار البيان، إلى أن مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، قدم الشكر إلى لجنة الإدارة السابقة، وأثنى على المجهودات التي بذلوها طيلة فترة توليهم مهام الإدارةتمنيا التوفيق للرئيس والأعضاء الجدد، زاعما دعم المؤسسة وكافة شركات القطاع لهم.

وحضر الاجتماع رئيس وأعضاء لجنة الإدارة السابقة لشركة البريقة لتسويق النفط، عماد بن كورة، ومحمد رحيل، ومسعود اللقّع، ورئيس وأعضاء اللجنة الجدد، إبراهيم أبو بريدعة، وفرج الجعيدي، وعبد الرحمن العبيدي، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة المكلّفة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط للإشراف على مراسم التسليم والاستلام، بالعيد سالم، ورمضان بن شعبان، والمحبوب المحبوب دريدر.