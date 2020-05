الوطنية للنفط تعيد تشكيل لجنة إدارة شركة البريقة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الإثنين، أنه تم إعادة تشكيل لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط بناء على قرار الجمعية العمومية رقم “50” لسنة 2020.

و أوضح المكتب الإعلامي للمؤسسة في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك “، أن رئيس لجنة ادارة شركة البريقة لتسويق النفط ابراهيم أبو بريدعة، ، أكد أن الشركة قد مرت بالعديد من التحديات.

وأشار المكتب إلى أن عملية تشكيل اللجنة تم خلال اجتماع حضره رئيس وأعضاء لجنة الإدارة السابقة لشركة البريقة لتسويق النفط، بالإضافة الى اعضاء اللجنة المكلّفة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط للإشراف على مراسم التسليم والاستلام.

