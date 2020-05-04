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«ديوان المحاسبة»: «باشاغا» اختطف «قرقاب» لمنعه من مراقبة معاملات وزارته وحساباتها المصرفية 

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن «ديوان المحاسبة» تعرض رضا قرقاب الذي يشغل منصب مدير الإدارة العامة للرقابة المالية على القطاع العام للخطف والاخفاء القسري من قبل مجموعة تابعة لمكتب وزير الداخلية المفوض (فتحي باشاغا) والغرض من ذلك منعه وإثناءه عن الرقابة على بعض معاملات الوزارة وحساباتها المصرفية في انتهاك صارخ للقانون الذي منحه حصانة قانونية وفقاً للمادة 38 من القانون رقم 19 لسنة 2013.

وأدان «الديوان» في بيان رسمي، اليوم الإثنين، نشره حسابه الرسمي على فيسبوك، بأشد عبارات الاستهجان عملية الخطف والاحتجاز القسري، لافتًا إلى أنه “يتأسف أن تكون الجهة التي أوكل لها المجتمع تنفيذ القانون وحمايته أن تكون هي المنتهكة له”.

ونبه البيان، إلى أن  “هذا التصرف يعد جريمة يعاقب عليها القانون ويدعو إلى سرعة الافراج عنه دون أي قيد أو شرط”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • بشاعه هذا وزير او قاطع طريق فأي عدل سوف توفره وزارة داخليه رئيسها ارهابي فأين ماشيين بليبيا فأي هاويه تريدون جرف ليبيا اليها فلن حكم ليبيا قاطع ولن يحكم ليبيا عميل لتركيا او حفيد عميل لايطاليا سوف يقوم الجيش ببسط الامن في البلاد

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