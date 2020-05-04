«ديوان المحاسبة»: «باشاغا» اختطف «قرقاب» لمنعه من مراقبة معاملات وزارته وحساباتها المصرفية 

أعلن «ديوان المحاسبة» تعرض رضا قرقاب الذي يشغل منصب مدير الإدارة العامة للرقابة المالية على القطاع العام للخطف والاخفاء القسري من قبل مجموعة تابعة لمكتب وزير الداخلية المفوض (فتحي باشاغا) والغرض من ذلك منعه وإثناءه عن الرقابة على بعض معاملات الوزارة وحساباتها المصرفية في انتهاك صارخ للقانون الذي منحه حصانة قانونية وفقاً للمادة 38 من القانون رقم 19 لسنة 2013.

وأدان «الديوان» في بيان رسمي، اليوم الإثنين، نشره حسابه الرسمي على فيسبوك، بأشد عبارات الاستهجان عملية الخطف والاحتجاز القسري، لافتًا إلى أنه “يتأسف أن تكون الجهة التي أوكل لها المجتمع تنفيذ القانون وحمايته أن تكون هي المنتهكة له”.

ونبه البيان، إلى أن “هذا التصرف يعد جريمة يعاقب عليها القانون ويدعو إلى سرعة الافراج عنه دون أي قيد أو شرط”.