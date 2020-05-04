اختطاف مسؤول رفيع المستوى في طرابلس.. وديوان المحاسبة يتهم «باشاغا» 

أكد مصدر مسؤول في تصريح لـ «الساعة 24 » اختطاف مدير الإدارة العامة للرقابة المالية طرابلس «رضا قرقاب» عصر اليوم الاثنين، في منطقة جنزور من قبل مليشيا مسلحة تسمى «مكتب المعلومات» موالية لوزارة داخلية حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس.

وكشف ديوان المحاسبة الموازي برئاسة خالد شكشك، بياناً تحصلت عليه “الساعة 24” بأن حادثة اختطاف “قرقاب” كانت من قبل مجموعة تابعة لمكتب وزير الداخلية المفوض والغرض من ذلك منعه وثنيه عن الرقابة على بعض معاملات الوزارة وحساباتها المصرفية في انتهاك صارخ للقانون الذي منحه حصانة قانونية وفقاً للمادة 38 من القانون رقم 19 لسنة 2013م.

وأدان ديوان المحاسبة الموازي وبأشد عبارات الاستهجان عملية الخطف والاحتجاز القسري يتأسف أن تكون الجهة التي أوكل لها المجتمع تنفيذ القانون وحمايته أن تكون هي المنتهكة له على حد قوله .

ونبه ديوان المحاسبة بأن هذا التصرف يعد جريمة يعاقب عليها القانون ويدعو إلى سرعة الافراج عن قرقاب دون أي قيد أو شرط.