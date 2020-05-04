ألمانيا وتونس تؤكدان ضرورة الحل السياسي في ليبيا

بحث وزير الشؤون الخارجية التونسي نور الدين الري مع نظيره الألماني هايكو ماس، الاثنين، عددا من المواضيع الإقليمية والدولية من بينها الوضع في ليبيا.

وأكد الجانبان خلال اتصال هاتفي أجراه ماس مع الوزير التونسي على ضرورة إيجاد حل تفاوضي ليبي ليبي يضمن وحدة واستقرار ليبيا دون إغفال للقرارات الشرعية الدولية تجاه الأزمة التي تعيشها البلاد.

وتطرق الطرفان إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي بين بلديهما ودفع الشراكة الاستراتيجية في كافة المجالات.

من جانبه ثمن وزير الشؤون الخارجية التونسي التعاون الذي تبديه ألمانيا مع بلده في مواجهة التحديات الاقتصادية خاصة في الظرف الراهن الناتج عن تفشي فيروس كورونا.

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