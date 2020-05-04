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«راشد الغنوشي» يطالب «المشري» بتفعيل المؤسسات المغاربية 

تم النشر منذُ 42 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد المجلس الاستشاري أن القيادي الإخواني خالد المشري رئيس المجلس، تواصل هاتفيا، الإثنين، مع رئيس مجلس النواب التونسي ورئيس حركة النهضة الذراع السياسية للإخوان في تونس، راشد الغنوشي.

وبحسب بيان للمجلس الذي يقوده القيادي الإخواني خالد المشري، فإن الاتصال الهاتفي تبادل خلاله «المشري» و«الغنوشي» التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، وتم مناقشة الأوضاع الاقتصادية والصحية في ظل الآثار المترتبة على جائحة كورونا.

ووفق البيان، تم التأكيد على ضرورة تفعيل المؤسسات المغاربية بما يخدم شعوب المنطقة، كما عبر كلاهما على أهميّة تفعيل المؤسسات المغاربية وتعميق التعاون بينها، مؤكدين على ما يجمع الشعوب المغاربية من أواصر الوحدة والمحبّة والأخوّة لمواجهة التحديّات المشتركة.

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المؤسسات المغاربية المشري راشد الغنوشي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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