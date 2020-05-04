ديوان المحاسبة يتهم داخلية الوفاق باختطاف المدير رضا قرقاب

أصدر ديوان المحاسبة بيانا حول اختطاف رضا قرقاب مدير الادارة العامة للرقابة المالية للقطاع العام بالديوان.

وقال البيان إن عضو الديوان رضا قرقاب الذي يشغل منصب مدير الإدارة العامة للرقابة المالية على القطاع العام تعرض صباح اليوم الاثنين للخطف والاخفاء القسري من قبل مجموعة تابعة لمكتب وزير الداخلية المفوض والغرض من ذلك منعه و ثنيه عن الرقابة على بعض معاملات الوزارة وحساباتها المصرفية في انتهاك صارخ للقانون الذي منحه حصانة قانونية وفقاً للمادة 38 من القانون رقم 19 لسنة 2013م.

وأدان ديوان المحاسبة وبأشد عبارات الاستهجان عملية الخطف والاحتجاز القسري وعبر عن أسفه أن تكون الجهة التي أوكل لها المجتمع تنفيذ القانون وحمايته أن تكون هي المنتهكة له.

وبين الديوان بأن هذا التصرف يعد جريمة يعاقب عليها القانون ودعا إلى سرعة الافراج عنه دون أي قيد أو شرط.