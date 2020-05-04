العيساوي يدعو لعقد الاجتماعات الدورية “عن بُعد”

تابع وزير الاقتصاد والصناعة المفوض بحكومة الوفاق علي العيساوي، في اجتماع عقده اليوم الاثنين، مع نخبة من الوكلاء والمديرين العامين، سير العمل بالوزارة والجهات التابعة وفق الخطة الموضوعة لعام 2020، وفي إطار متابعة الجهاز الإداري للوزارة والجهات التابعة.

وأكد العيساوي ضرورة التزام الموظفين الذين تم اختيارهم لمواصلة العمل أثناء الأزمة التي تمر بها البلاد والعالم أجمع جراء تفشي فيروس كورونا، مشددا على أهمية استخدام برامج الاتصال عن بُعد للاجتماعات الدورية إلى جانب العمل على تقييم الأداء خلال الربع الأول من العام 2020.

وحضر الاجتماع وكيل الوزارة المساعد فتحي أونيس بالإضافة إلى مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة.

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