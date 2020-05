الغزوي: القصف التركي لسيارات الوقود غرب منطقة القريات يدل على عشوائية عملهم في ليبيا

اعتبر آمر

مجموعة عمليات المنطقة الغربية بالجيش المبروك الغزوي اليوم الاثنين أن القصف

التركي على 7 من خزانات الوقود المجرورة غرب منطقة القريات يدل على عشوائية عمل

القوات التركية في ليبيا.

واوضح الغزوي في

تصريح صحفي أن غارات جوية تركية استهدفت بالخطأ 7 خزانات وقود متنوع تابعة لمهربين

خرجت من مصفاة الزاوية مروراً بالجبل الغربي إلى طريق درج – القريات، لافتا إلى أن المهربين هم من

يسيطرون على المصفاة بدعوى حمايتها وذلك بشهادة مؤسسة النفط.

وبين أن قصف الأتراك

لشاحنات المهربين بالخطأ إضافة لقصف سيارات البيض والنحل بل وخزانات الماء أحيانًا

هو دليل على عشوائية عملهم وعدم تمييزهم الصديق من العدو على الأرض ولا العسكري من

المدني ، كما أنه دليل واضح عن سيطرة الأتراك على غرفة العمليات وإطلاعهم بمسؤولية

تحديد الأهداف وإلا لكان عملائهم في الوفاق قد أعلموهم بأن الشاحنات تتبع المهربين

أصدقائهم وليست معادية ! ”

وأشار الغزوي إلى أن عصابات التهريب خاصة في الزاوية تتبع بشكل تام لحكومة الوفاق وتعمل معها بشكل وثيق على شكل ” مليشيات مقاتلة ” استعادت بها السيطرة على صبراتة وصرمان بإسناد تام من الطيران التركي الذي لازال يساندهم في محيط قاعدة الوطية

