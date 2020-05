قال الناطق باسم لجنة أزمات مكافحة فيروس كورونا المستجد في بني وليد، محمد صالح، إن اللجنه أرسلت 9 عينات مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض لتحليلها.

وأوضح صالح في تصريحات صحفية أنه لا توجد أي حالة إصابة بمدينة بني وليد حتى الآن.

وأشار صالح إلى أن اللجنة تعاني من نقص في المعدات والأجهزة للوقاية من الإصابة بالفيروس، مطالبا الجهات المسؤولة بالدعم.

The post صالح : لا توجد أي إصابات بكورونا في بنى وليد حتى الآن appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24