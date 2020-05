ديوان المحاسبة يعلن اختطاف مدير الرقابة المالية لديه من قبل مجموعة تتبع باشاغا

أعلن ديوان

المحاسبة اليوم الاثنين اختطاف رضا قرقاب الذي يشغل منصب مدير الإدارة العامة

للرقابة المالية على القطاع العام واختفائه قسريا من قبل مجموعة تابعة لمكتب وزير الداخلية المفوض

بحكومة الوفاق غير المعتمدة.

وأوضح الديوان

في منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك” أن الغرض من هذا الاختطاف هو منع

المسؤول بالديوان وثنيه عن الرقابة على بعض معاملات الوزارة وحساباتها المصرفية في

انتهاك صارخ للقانون الذي منحه حصانة قانونية وفقاً للمادة 38 من القانون رقم 19

لسنة 2013م.

وأدان ديوان

المحاسبة عملية الخطف والاحتجاز القسري مما وصفها بجهة أوكل لها المجتمع تنفيذ

القانون وحمايته أن تكون هي المنتهكة له.

واعتبر أن هذا

التصرف يعد جريمة يعاقب عليها القانون ويدعو إلى سرعة الافراج عنه دون أي قيد أو

شرط.

