«طائرة» محملة بالإمدادات الطبيّة تصل مطار معيتيقة قادمة من تركيا

تسلمت حكومة الوفاق، اليوم الإثنين، من تركيا شحنة إمدادات طبية وأدوات وقاية من فيروس كورونا، في إطار الدعم الذي تقدمه أنقرة إلى المليشيات المسلحة والمرتزقة السوريين في طرابلس.

وقالت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، إن طائرة من طراز “إيرباص A330″ التابعة للخطوط الليبية وصلت إلى مطار معتيقة الدولي، تحمل على متنها إمدادات طبية تتعلق بالتأهب والاستجابة لفيروس كورونا المستجد(COVID-19).

وزعمت وسائل الإعلام أن الشحنة القادمة من تركيا تتكون من بدل عزل واقية وواقيات وجه Face Shields ونظارات واقية PVC Goggles وأقنعة وجه ذات استعمال واحدDisposable Mask EO وأجهزة لقياس درجة حرارة الجسم عن بعد.

وحول استمرار وصول الإمدادات الطبية الخاصة بالممارسين الصحيين العاملين في مراكز علاج مصابي فيروس كورونا، قال مدير مكتب الوكيل العام في حكومة الوفاق «محمود بن محمود» إن ” ذلك يأتي اتساقاً مع الإجراءات الإضافية التي اتخذها الوكيل العام لتوفير الإمدادات الطبية، ضمن جهود الدولة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.