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ديوان المحاسبة بطرابلس يؤكد خطف أحد مسؤولي الديوان من قبل وزارة الداخلية

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24 – متابعات

أكد ديوان المحاسبة الليبي في طرابلس، خطف مدير الإدارة العامة للرقابة المالية للقطاع العام بالديوان رضا قرقاب اليوم الإثنين.

وأوضح الديوان في بيان له اليوم، أن عضو الديوان رضا قرقاب تعرض صباح اليوم للخطف والإخفاء القسري من قبل مجموعة تابعة لمكتب وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا.

وأشار الديوان، إلى أن الغرض من عملية خطف قرقاب هو منعه وثنيه عن الرقابة على بعض معاملات وزارة الداخلية وحساباتها المصرفية، وذلك في انتهاك صارخ للقانون الذي منحه حصانة قانونية وفقاً للمادة 38 من القانون رقم 19 لسنة 2013.

ودان الديوان، بأشد عبارات الاستهجان عملية الخطف والاحتجاز القسري الذي تعرض لها قرقاب، معربا عن أسفه في أن تكون الجهة التي أوكل لها المجتمع تنفيذ القانون وحمايته أن تكون هي المنتهكة له، وفق نص البيان.

واعتبر ديوان المحاسبة الليبي بطرابلس، أن هذا التصرف يعد جريمة يعاقب عليها القانون، داعيا إلى سرعة الإفراج عنه دون أي قيد أو شرط.

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  • يعني الان -بعض التدخلات المصراتية في إدارة الحكومة بطرابلس تسبب في عرقلة الإصلاح الاداري –
    والمدار باش آغا تحوم عليه الشبهات باستخدام المنصب الاداري لوزارة الداخلية في مصالح شخصية او تسهيلات لبعض التجار او العربدة المسلحة والتي تحتوي تجارة البشر والتهريب واحتكار الموانيء البحرية والمطارات المدنية .
    يعني من الضروري عدم إقصاء القضاء التشريعي الاسلامي – وهذا يعتبر بمثابة الدستور – يعني احكام الله لا تغيير فيها ولا تبديل ((/ فان حكمتم فاحكموا بالعدل )) /
    واحكام القضاء التشريعي يعتبر قانون يقع على الجميع مهما كانت مكانته – ويدعوا للإصلاح به تستقيم الكريمة – وعدم التغافل وضياع الامانات التى وكلتم بها .
    حتى الجدال القاءم الان حول الصديق عبد الكبير والسراج فقط حول تجاوزات واموال – ولم نرى اجتماعات جدية للإصلاح – والاعتراف بالخطأ فضيلة – حتى اذا هناك سرقات او تجاوزات فيجب تسليم العهدة وعفا الله عما سلف – فقط تسخير الاموال والموارد في الاتجاه الصحيح وعلى أسس صحيحة ومثمرة ويستطيع الجيل القادم استلام مهامه على قواعد صحيحة تستمر بها المصلحة العامة للبلاد والعباد .
    وليس لمصالح شخصية .
    يجب ان لا تنسوا ان ليبيا أمانة في اعناقكم وبحب ان تمون الاولوية للمصلحة العامة بكل أنواعها وحل المشاكل لا يحتاج للجدل والتنافس بل تحل المشاكل والمعضلات بالتشاور والعمل والتعاون – ومن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره .

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