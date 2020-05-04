مُجددا.. روسيا متهمة باستخدام “غاز الأعصاب” في ليبيا

وجه تحليل لصحيفة “ذا هيل” اتهامات لروسيا تعكس سياستها المعلنة في ليبيا بأنها تقف إلى جانب حل سياسي يأتي عبر حوار بين جميع الأطراف، وأنها تدعم مخرجات مؤتمر برلين.

وقال التحليل الذي كتبه “جيمس جيه كويل”، إن موسكو تنكر باستمرار دعم قوات الجيش بعناصر من مجموعة “فاغنر”، لكن “آنا بورشيفسكايا” من معهد واشنطن، وثّقت مشاركة روسية أعمق من مجرد تزويد قوات الجيش بعناصر من مجموعات “فاغنر”، مشيرةً إلى أن “فاغنر” تقف وراء استخدام غاز الأعصاب ضد قوات الوفاق في طرابلس.

اتهامات الصحيفة الأميركية ليست بالجديدة، فقد اتهم وزير داخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، مجموعات فاغنر باستخدام غاز الأعصاب ضد قواته في طرابلس، دون الإفصاح عن أي أدلة، رغم نفي موسكو والقيادة العامة لتلك الاتهامات.

ويستمر الصراع الدولي حول ليبيا بين موسكو وواشنطن وأطراف دولية أخرى، رغم إفصاح كافة الأطراف عن نواياها بدعم جهود السلام والحل السياسي، فيما لم تهدأ حدة الصراع بين الأطراف المتصارعة في ليبيا.

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