بحث وزير الشؤون الخارجية التونسي نور الدين الري، مع نظيره الألماني هايكو ماس، الإثنين، الوضع فى ليبيا.

وأكد الجانبان في اتصال هاتفي على ضرورة إيجاد حل تفاوضي ليبي ليبي يضمن وحدة واستقرار ليبيا دون إغفال للقرارات الشرعية الدولية تجاه الأزمة التي تعيشها البلاد.

The post مباحثات ألمانية تونسية حول الوضع فى ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24