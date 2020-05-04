ديوان المحاسبة يتهم مجموعة تابعة لباشاغا باختطاف مدير الإدارة العامة للرقابة المالية على القطاع العام

طرابلس-العنوان

أعلن ديوان المحاسبة الليبي في طرابلس اختطاف عضو الديوان مدير الإدارة العامة للرقابة المالية على القطاع العام، رضا قرقاب، واخفائه قسرًا من قبل مجموعة تابعة لمكتب وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، بهدف منعه من الرقابة عن بعض معاملات الوزارة وحساباتها المصرفية.

وندد الديوان بأشد عبارات الاستهجان، في بيان، بعملية الاختطاف والاحتجاز القسري، مشيرًا إلى أن ذلك انتهاك صارخ للقانون الذي منح عضو الديوان مدير الإدارة العامة للرقابة المالية على القطاع العام، حصانة قانونية.

وأعرب الديوان عن أسفه من أن تكون الجهة التي أوكل لها المجتمع تنفيذ القانون وحمايته أن تكون هي المنتهكة له.

ونبه الديوان إلى أن هذا التصرف يعد جريمة يعاقب عليها القانون، داعيًا إلى سرعة الإفراج عن مدير الإدارة العامة للرقابة المالية على القطاع العام بالديوان، دون أي قيد أو شرط.