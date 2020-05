الحكومة المؤقتة تناقش توصيل مياه النهر الصناعي العظيم لبلديات المرج والأبيار والملياطنية

ناقش رئيس

الحكومة المؤقتة عبد الله الثني اليوم الاثنين خلال اجتماعه مع رئيس المؤسس الوطنية

للموارد المائية عوض الدرسي تطورات مضروع توصيل مياه النهر الصناعي العظيم لبلديات

المرج والأبيار والمليطانية.

وأوضحت الحكومة

المؤقتة في منشور لها عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” أن اللقاء ناقش

آليات تنفيذ

المشروع بما ينهي مشكلة شح مياه الشرب في تلك البلديات بعد ربطها بالمنظومة.

