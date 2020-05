خليج سرت يعلن عن آلية توزيع الوقود وغاز الطهي

أعلن المجلس البلدي بمنطقة خليج سرت، الإثنين، عن آلية لتوزيع الوقود وغاز الطهي.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه تم عقد اجتماع أمس الأحد لمناقشة تخصيص كمية من وقود الديزل بكل محطة وقود وقدرها 5000 خمسة آلاف لتر و صرف 60 لتر أسبوعيا لكل قارب صيد، و500 لتر لجميع الشاحنات العابرة.

وأشار المكتب إلى أنه فيما يتعلق بغاز الطهي، كُلف جهاز الحرس البلدي بإستلام جميع قوائم الأسر المستهدفة في كل منطقة ووضع آلية نسبية للتوزيع وفق عدد السكان المدرجين من قبل مسؤولي المناطق ونشر قوائم بالأسماء للحصة الأسبوعية بصفحة المجلس قبل وصول سيارات الغاز بعدة أيام وبحسب تسلسل المنظومة، كما تم تحديد أكثر من موقع لتوزيع الغاز بمدينة بن جواد ورأس لانوف وموقع واحد محدد لكل منطقة من باقي مناطق البلدية الأخرى.

