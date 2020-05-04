وصول طائرة إمدادات طبيّة من تركيا إلى مطار معيتيقة

وصلت إلى مطار معتيقة الدولي، طائرة إمدادات طبية تتعلق بالتأهب والاستجابة لفيروس كورونا المستجد (COVID-19).

وبحسب بيان لوزارة الصحة بحكومة الوفاق اليوم، فإن الطائرة إيرباص A330 التابعة للخطوط الليبية، وصلت بشحنة قادمة من تركيا من بدل عزل واقية وواقيات وجه Face Shields ونظارات واقية PVC Goggles وأقنعة وجه ذات استعمال واحدDisposable Mask EO وأجهزة لقياس درجة حرارة الجسم عن بعد.

من جانبه قال مدير مكتب الوكيل العام محمود بن محمود، إن الشحنة تأتي اتساقاً مع الإجراءات الإضافية التي اتخذها الوكيل العام لتوفير الإمدادات الطبية، ضمن جهود الدولة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق افتتاح مركز الاستجابة السريعة بالتعاون مع الشركة الليبية القابضة للاتصالات.

«صحة الوفاق» تفتتح مركز الاستجابة السريعة بالتعاون مع الشركة الليبية القابضة للاتصالات

وبحسب بيان للوزارة، يقدم المركز خدمة الاتصال على الرقم المجاني 1448، للإبلاغ عن الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتم تجهيز المركز بأحدث تقنيات الاتصال والرصد والتتبع، كما يحتوي على أكثر من 40 طبيبا و20 استشاريا في انتظار الرد على الاتصالات الواردة، والعدد قابل للزيادة بناءً على عدد الإصابات.

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