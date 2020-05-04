«الثني» يبحث آليات تنفيذ مشروع النهري الصناعي لإنهاء مشكلة شح المياه بالمرج والأبيار والمليطانية

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الإثنين، على مقترح تغذية بلديات (المرج – الأبيار – المليطانية) بمياه مشروع النهر الصناعي.

وناقش الثني، خلال اجتماع عقده مع رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي، آليات تنفيذ المشروع بما ينهي مشكلة شح مياه الشرب في تلك البلديات بعد ربطها بالمنظومة.

وفي هذا الصدد، قرر رئيس الحكومة، عقد اجتماع موسع بالخصوص يضم أعضاء مجلس النواب عن تلك البلديات، ووزير الحكم المحلي إضافة إلى رؤساء المجالس البلدية للبلديات المعنية.