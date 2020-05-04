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«الثني» يبحث آليات تنفيذ مشروع النهري الصناعي لإنهاء مشكلة شح المياه بالمرج والأبيار والمليطانية

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الإثنين، على مقترح تغذية بلديات (المرج – الأبيار – المليطانية) بمياه مشروع النهر الصناعي.

وناقش الثني، خلال اجتماع عقده مع رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي، آليات تنفيذ المشروع بما ينهي مشكلة شح مياه الشرب في تلك البلديات بعد ربطها بالمنظومة.

وفي هذا الصدد، قرر رئيس الحكومة، عقد اجتماع موسع بالخصوص يضم أعضاء مجلس النواب عن تلك البلديات، ووزير الحكم المحلي إضافة إلى رؤساء المجالس البلدية للبلديات المعنية.

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التعاون المرج والأبيار والمليطانية النهر الصناعي حل المشكلة شح المياه ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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