صحة الوفاق: وصول شحنة إمدادات طبيّة إلى مطار معيتيقة قادمة من تركيا

أخبار ليبيا24 – صحة

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، عن وصول طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية من تركيا إلى مطار معيتيقة الدولي، تحمل على متنها إمدادات طبية تتعلق بالتأهب والاستجابة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

أوضحت الوزارة اليوم الإثنين، أن الشحنة الطبية القادمة من تركيا تحتوي على بدل عزل واقية وواقيات وجه ونظارات واقية وأقنعة وجه ذات استعمال واحد، إضافة إلى أجهزة لقياس درجة حرارة الجسم عن بعد.

وحول استمرار وصول الإمدادات الطبية الخاصة بالممارسين الصحيين العاملين في مراكز علاج مصابي فيروس كورونا، قال مدير مكتب الوكيل العام لوزارة الصحة محمود بن محمود: إن ذلك يأتي اتساقاً مع الإجراءات الإضافية التي اتخذها الوكيل لتوفير الإمدادات الطبية، ضمن جهود الدولة في مكافحة انتشار فيروس كورونا.

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